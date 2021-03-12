ياسمين صبري تثير الجدل بـ"الحجاب" (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله بعباءة سوداء وترتدي الحجاب.

ونشرت "ياسمين" الفيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بـ"العباءة والحجاب" وهي تسير على قدميها، وفي آخر ظهرت بالإطلالة نفسها في السيارة.

وفاجأت ياسمين جمهورها بإطلالتها، ومن بين التعليقات التي تلقتها: "يا حلاوتك بالحجاب أميرة.. والله ما عرفتها كأنها واحدة تانية خالص.. فكرتها ميساء مغربي.. هي مالها قلبت على نادين نسيب نجيم كده ليه.. ما بشوفها جميلة بالفيديو دا مبينة كبيرة بالسن.. فكرتها أمل الأنصاري وبعدين قلت لا يمكن نادين نجيم.. ملامحها سعودية بامتياز" وغيرها.

وتتواجد الفنانة ياسمين صبري حاليا في مدينة دبي الإماراتية.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2020، مسلسل "فرصة تانية"، وشاركها البطولة: أحمد مجدي، أيتن عامر، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.