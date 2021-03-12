دوللي شاهين جريئة ونرمين ماهر على متن مركب.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "على الرصيف".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على متن مركب في النيل.

وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" التقطها من داخل سيارته بصحبة ابنته.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"هوت شورت".

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تروج من خلالها لأغنيتها الجديدة.

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الفنادق بجوار الأهرامات.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وقت الغروب.