نادين الراسي تبهر جمهورها في آخر جلسة تصوير: “لبنان متلو ما في”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

عادت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بطلّة جديدة مبهرة على جمهورها. وأحدث الراسي صدمة إيجابية برشاقتها في صورها الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

ووجّهت نادين الراسي رسالةً هامّة إلى اللبنانيين حثتهم فيها على عدم فقدان الأمل من لبنان وعدم اتخاذ قرار الهجرة، فعلّقت على صورها بالقول:

“بهيدا البلد باقيين لو شو ما صار! لبنان متلو ما في. ما تضبوا شنطكن لتهاجروا، ضبّوا شنطكن لتشوفوا التلج بالجبال وتتشمسوا ع شطوط حلوة”.

وتابعت نادين الراسي “كل شي بلبنان احلى، لازم نتحلى بالصبر ونآمن ببكرا يللي جايي لأنو اكيد احلى”.