موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. جنون ثروات الأمريكيين ومذبحة الوظائف

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على قانون بأضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ أمريكا، غداة تبني الكونجرس لها.

عكس المنتظر، ارتفعت ثروات الأُسر الأمريكية بنهاية 2020 لمستوى قياسي مرتفع، في إشارة جديدة لجنون الجائحة التي عصفت بالوظائف.

عصفت تداعيات جائحة كورونا، بنحو 6 ملايين وظيفة بالاتحاد الأوروبي، لتحلق ضرر أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008، و2009.

سيطر الحذر على توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بشأن تعافي الطلب على النفط خلال العام الجاري، لهذه الأسباب

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، نظام إدارة الأداء للمديرين التنفيذيين.

يخطط البنك المركزي الأوروبي لتكثيف مشتريات السندات خلال الربع المقبل، في إطار برنامجه بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

في عمر الـ34 وفي معمله التابع لقسم تطوير المنتجات في شركة فيلبس، انتهى المهندس الهولندي لو أوتنز من اختراع ثوري في عالم الموسيقى.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الخميس، بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.

أعلنت شركة تنقيب أجنبية عن اكتشاف كميات من خام الذهب في صحراء مصر الشرقية، تم رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وقعت السعودية وألمانيا، الخميس، مذكرة التفاهم السعودي – الألماني للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين، تمهيدا لتصديره خلال السنوات القادمة.

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عدة تصريحات متفائلة حول إيرادات النفط، وشروط مجموعة "أوبك+"، ونمو صندوق الثروة الروسي.

أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار بقطاعات استراتيجية في إسرائيل.

نشر مجلس الذهب العالمي، الخميس، تقريره الشهري لقائمة الدول الـ100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية.

تحولت فكرة فيلم الرسوم المتحركة "شركة المرعبين المحدودة" إلى واقع، بعدما أعلنت روسيا عن ابتكار آلية لتحويل الضجيج إلى كهرباء.

محا الذهب في مصر جزء من مكاسبه، مساء تعاملات الخميس، ليكسر ثلاثية الصعود، مع تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع اليوم.

