شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تكشف عن قصة زواجها من عماد حمدى وسبب انفصالها عنه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نادية الجندى خلال لقائها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أن سبب زواجها من الفنان عماد حمدى أنها رأت فيه صورة والدها، فمن كثرة حبها لوالدها كانت تريد شخصا مثله ولم تنظر له يوما أن يكون سببا فى وصولها للفن، لأنه كان لديها ثقة كبيرة فى نفسها وموهبة كبيرة والدليل على ذلك أنها لم تقدم أدوارها المهمة إلا بعدما تركت عماد حمدى، لافتة إلى أنه بسبب فارق السن بينهما كان يغار عليها ويحبها حب امتلاك وذلك تسبب فى الكثير من المشاكل بسبب الغيرة ورفضه ترشيحها فى الأدوار.

وأضافت نادية الجندى: "والدى ووالدتى رفضا فى البداية زواجى من عماد حمدى ولكنى هددتهما بأننى سأتزوجه رغما عنهما، فاضطرا أن يوافقا وحينها قال لى أبى إننى ما زلت فى فترة الربيع وهو فى فترة الخريف فحسبوها بواقعية، ولكن برغم كل ذلك استفدت من خبراته فى الحياة واحترامه للفن والتزامه، وفى فترة من فترات زواجنا افتتحت محل أزياء وهو فيلا نادية فأنا كنت أحب الأزياء وبالصدفة فى إحدى المرات كنت أمر من شارع قصر النيل وكان هناك افتتاح محل أحذية واقترحوا علىّ أن أفتح معهم أزياء ومن هنا بدأ المشروع".

وتابعت نجمة الجماهير: "بعد عامين من المشروع شعرت أننى فى المكان الخطأ بالرغم من نجاحى فى هذا المجال ولكنى قررت العوده للتمثيل وقررت أن أنتج لنفسي من خلال النقود التى كسبتها، وبالفعل اشتريت (بامبه كشر) من جمال الليثى وذهبت لعماد حمدى وطلبت منه أن يشرف على الإنتاج مقابل نسبة 25%، وبالمناسبة قمنا بالانفصال أثناء فيلم بامبه كشر وليس بعده كما يذاع، وظللت قريبة من عماد حمدى لآخر يوم فى عمره، والحقيقة أن عماد حمدى تدهورت حالته النفسية بعدما توفى أخيه التوأم فهو كان كل حياته".