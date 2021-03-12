شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ وفاء الكيلانى: بحب الرقص ولكن لم أفكر يوما فى احترافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندى: "والدى كان ناجحا فى حياته ومتدينا ولديه أخلاقيات الزمن الجميل، وظللت طيلة عمرى أتمنى أن أتزوج شخصا فى عمر أبى، وتزوجت عماد حمدى لأنى رأيت فيه والدى بالرغم من إنه كان يكبرنى فى السن جدًا، أما والدتى فكانت مثلها مثل سيدات البيوت الطيبين، وكانت قوية فى تربيتها وفى أسلوب حياتها وإدارتها لمنزلنا وهى أكثر شخص وقف بجانبى وشجعنى".

وأضافت الفنانة نادية الجندى، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "زبيدة ثروت كانت زميلتى فى المدرسة وفي إحدى الأيام جاء يحيى شاهين للمدرسة لاختيار وجه جديد لفيلم من إنتاجه واختار زبيدة ثروت لأنه كان يبحث عن مواصفاتها، وحينها شعرت بالضيق ليس بسبب اختياره لها ولكن لأنها من عائلة ووالدها قبطان، ووالدى كان يرفض تمثيلي لأن بنات العائلات لا يصح أن تمثل وحينها ذهبت له وطلبت منه التمثيل ووعدته أننى سأظل متفوقة في الدراسة فوافق واشترط أن أفقد وزنى وأن والدتى تكون معى أثناء التصوير".

وتابعت الفنانة نادية الجندى: "كانت نجوى إبراهيم صديقتى لأنها كانت غاوية فن فأتذكر أننا كنا نذهب في الفسحة وكانت تعزف الموسيقى وأنا أرقص ومن هنا بدأت صدقاتنا، أنا كنت بحب الرقص جدا ولكننى لم أفكر فى احتراف الرقص يوما وكنت أرى نفسي نجمة استعراضية شاملة، وعن كتابة قصة حياتها قالت، فكرت فى ذلك وأنا حياتى مكشوفة للناس وأحب أن تقدم قصة حياتى كمسلسل ولا أرى حاليا أحد من الممكن أن يقدم دور نادية الجندى".