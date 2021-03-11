شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لوفاء الكيلانى: مشوارى الفنى كان صعبا أكثر من كل نجمات جيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندى، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "الفن رحلة شاقة جدا ولم يستطع أحد أن يخوضها سوى من يعشق الفن بجنون، وكل شيء فى الدنيا بالتأكيد له ثمن فإن أردت الشهرة والاستمرارية وحب الناس فهذا ثمنه كبير، فلم تصبح نجما فى يوم وليلة ومن يظهر بسرعة سينتهى بسرعة بالتأكيد، وأنا مشوارى كان صعبا أكثر من كل نجمات جيلي، ولم يحفر أحد فى الصخر مثلى".

وأضافت نادية الجندى: "قدمت العديد من الشخصيات التى لم تشبه شخصيتى أبدا مثل الشخصيات الشعبية، فأنا تربيت فى أسرة أستقراطية وفى مدارس فرنساوى وقدمت (نعمة الله) و(شوق) وأحبهما الناس وهذا هو النجاح، ونادية الجندى أتعبتنى جدا ولكن عندما أرى حب الناس أنسي كل التعب".

وتابعت: "أنا شخصية قيادية منذ الطفولة فأتذكر فى المدرسة كانوا يرسلون تحليل شخصية كل طالب فى نهاية العام وكان تحليل شخصيتى أننى اجتماعية للغاية، وأجيد السيطرة على زملائى، وأنا تأثرت بشخصية إخواتى الأولاد ولكن شخصيتى بها متناقضات كثيره وأنا كنت غاوية فن منذ الطفولة".