شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يكشف عن 5 صور جديدة من كواليس "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هاني سلامة عن صور جديدة من كواليس مسلسله الجديد ""بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر "سلامة" الصور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق: "دكتور حميد من كواليس مسلسل بين السما والأرض، رمضان 2021".



هانى سلامة على فيس بوك

مسلسل بين السماء والأرض من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم جرعة مكثفة من الدراما بدون مط وتطويل خلال 4 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة التي تضم أيضاً "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، و"أحسن أب" بطولة على ربيع، و"المدينة" بطولة دنيا سمير غانم.



هانى سلامة بشخصية الدكتور حميد

ويعود هانى سلامة بـ"بين السما والأرض" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "قمر هادى" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، ومريم حسن، ومحمد علاء، ومحسن محيى الدين، وحمزة العيلى ومحمد علاء، وديانا هشام ورشدى الشامى.



مسلسل بين السما والارض



هانى سلامة ودرة فى بين السما والارض



هانى سلامة ودرة وماندو العدل