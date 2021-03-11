شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية محتفلا بعيد ميلاد ابنه: ربنا يحميك ويحفظك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الأغنية الشعبية المطرب أحمد عدوية بعيد ميلاد ابنه محمد الـ 45، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشر صورة تجمعه بابنه محمد قائلاً: "كل سنة وانت طيب وبألف خير يا بني يا رب بمناسبة عيد ميلادك، ربنا يحميك ويحفظك يا حبيبي ويخليك ليا ولأولادك وكل حبايبك وأشوفك دايما فى أحسن حال وناجح يا رب".



أحمد عدوية وابنه محمد

ودشن أحمد عدوية الشهر الماضى حسابا على فيس بوك لأول مرة، رغم عدم اقتناعه طيلة السنوات الماضية بعالم السوشيال ميديا، لذلك كان بعيدا عنه إلا أن ابنه الفنان محمد عدوية نجح فى إقناعه بذلك، وساعده على تدشين أول حساب فيس بوك له، وعلق على ذلك عبر حسابه الرسمى قائلا: "نورت الفيس كله يا حبيبى".

وأعرب محمد عدوية فى تصريحات لـ"الخليج 365" الشهر الماضى عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "مش بالساهل" الذى طرحها يوم 19 فبراير الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج ياسر حسانين.

وقال عدوية إن ردود الفعل التي تلقاها على الأغنية فاقت توقعاته، حيث إنه قدم فكرة جديدة من خلال أغنية تمس الواقع الذى نعيشه، مشيرًا إلى أنه قدمها بشكل جديد عليه، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من جمهوره، وقام بتهنئته عليها عدد كبير من داخل الوسط الفنى وخارجه.