شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب يكشف لـ"الحياة اليوم" تفاصيل برنامج "منين لفين" وقصص سكان الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان والإعلامى محمود عزب الشهير بـ"عزب شو"، ضيفا في برنامج "الحياة اليوم"، وكشف خلال الحلقة عن كواليس برنامجه "منين لفين" الذى يقدمه على شاشة الحياة كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، والذى يتناول قصصا من حياة سكان حى الأسمرات.





وقال محمود عزب، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم": "بداية موضوع حى الأسمرات جاءت عن طريق صديق لى دعانى للجلوس مع رئيس حى الأسمرات، وروحت وشوفت المبانى، وكان في ناس بتتدخل على رئيس الحى ويحكوا له عن الصعاب في حياتهم كمثال إنه مش شغال".

وتابع محمود عزب: "شوفت الأولاد شكلهم حلو جدا فجاءتنى فكرة أن مصر ولادة وجيبت الأولاد من سن 10 إلى 15 سنة، لأنهم هايبقوا فاكرين كويس كانوا فين ودلوقتى بقوا فين فهما أقرب الناس اللى ممكن يحكوا التغيير بشكله الصحيح".

وأضاف عزب: "أنا عيشت معاهم سنتين وكنت بروح لهم مرتين في الأسبوع وكنت آكل وأشرب معاهم، وكان كل اللى يهمنى إنى عاوز أكون أب ليهم مش مذيع عشان ميخافوش من حاجة، وعرضت فكرة البرنامج على حازم شفيق رئيس قناة الحياة، واقتنع بالفكرة وفضل متابعنى وبذل مجهود كبير فى إقناع القيادات الإعلامية عشان نوصل الرسالة".





واستكمل عزب: "أصريت إنى أقدم حكاياتهم بس تكون له حكاية جديرة أن يتم تقديمها، يعنى مثلا في بنت خرجت من المدرسة في الابتدائى وكانت وقتها عايشة في الدويقة، وأبوها كان خايف عليها لما كبرت شوية فقعدها في البيت ولكن لما اتنقلوا الأسمرات سابها خلاص عادى وراحت فصول محو الأمية وكملت ودخلت ابتدائى وخلصت إعدادى كمان، وحاليا في الثانوى ونفسها تبقى دكتورة وهى شاطرة جدا".

وأضاف: "عندى كمان ولد رسام رسم أحمد زويل في دقيقتين ودخل حاليا ثانوى زخرفى، وعندى كمان لعيبة كورة وفى بنت بتلعب حلو جدا اسمها ملك، وكلهم في منتهى الشياكة والحى أصبح كمبوند في منتهى الجمال واستحالة تلاقى قمامة في الشارع".

وحل المطرب دياب أيضا ضيفا فى برنامج "الحياة اليوم" للحديث عن غنائه لتتر البرنامج قائلا: "أغنية التتر من كلمات أيمن بهجت قمر وهى كلمات عظيمة ومحتوى البرنامج وفكرته حاجة أعظم، وأنا لما سمعت الكلام ده اتمنيت أكون اتولدت في العصر ده، لأنى كنت من سكان العشوائيات في حارة في إمبابة، وكنت أتمنى اللى ييجى يقولى تعالى هاننقلك في مكان أفضل وتعيش بشكل كويس".





وتابع دياب: "أنا حسيت بكل المشاريع القومية المعمولة في البلد لأن على طول وأنا رايح شغلى سواء حفلات أو أفراح في محافظات كتير بشوفها بنفسى وطرق نظيفة، وكل حاجة بتتعمل مشوفتهاش في صغرى".