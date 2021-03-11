بحضور محسن أحمد وعدد من السفراء.. افتتاح أسبوع القاهرة للصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحضور المخرج ومدير التصوير محسن أحمد، شهد منطقة وسط البلد افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للصورة، والذي تنظمه مؤسسة فوتوبيا.

شهد الافتتاح حضور عدد من السفراء، بينهم السفير الأمريكي والبريطاني، ومشاركة 140 مصور من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 أيام في الفترة من 11 إلى 20 مارس الجاري.

وقالت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ"فوتوبيا": "نسعى من خلال (أسبوع القاهرة للصورة) لخلق تجمع عالمي لدعم وتقوية العلاقات بين العاملين في المجال وتقديم المواهب المحلية والإقليمية، في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويأتي المهرجان هذا العالم بعنوان ( DEPTH OFF FIELD ) للتركيز على فكرة القدرة على التكيف والتأقلم مع الظروف المتغيرة، وتوسيع الآفاق للتنقل والتعلم من خلال العمل في مجالات التصوير المختلفة".

وتابعت "ويشارك في أسبوع القاهرة للصورة هذا العام 140 مصور من جميع أنحاء العالم وأكثر من 90 متحدث من خلال 11 معرض و80 حلقة نقاشية و11 ورشة عمل، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 2000 زائر، ويتميز المهرجان هذا العام بوجود معرض خاص بالتصوير السينمائي بعنوان (سيما) يشارك به نخبة من أهم المصورين السينمائيين في مصر، وهم: محسن أحمد، أحمد المرسي، عبدالسلام موسى، سامح سليم، فيكتور كريدي، نانسي عبدالفتاح وإسلام عبدالسميع."

ومن جانبه، صرح كريم الحيوان المهندس المعماري والمصور: "يتيح أسبوع القاهرة للصورة حالة من الحوار الإيجابي وإثراء للساحة الفنية من خلال تجميع الفنانين باختلاف ثقافتهم وخبراتهم في مكان واحد، مما يعطي فرصة للانفتاح على أنواع ومواضيع التصوير المختلفة ويقدم فرصة للتواصل بين العاملين بالقطاع، ونحن بحاجة إلى المزيد من تلك الفعاليات والمهرجانات في مجال التصوير الفوتوغرافي، كما أن تواجد الفعاليات في وسط البلد وهذه المنطقة التاريخية يعطي طاقة ودفعة فنية تتناسب مع الحدث، كما أن مشاركتي هذا العام في المعرض سوف تتضمن photo walk الذي يتم من خلاله التجول في بعض الشوارع التاريخية بوسط البلد وتصوير العمارة القديمة وتفاصيلها المميزة، هذا إلى جانب المشاركة في المعرض والمحاضرات وورش العمل."

وعن معرض "سيما" أوضح عبدالسلام موسى مدير التصوير السينمائي: "فكرنا هذا العام في تقديم فكرة جديدة من خلال دمج السينما مع الفوتوغرافيا وخاصة أن السينما أساسها التصوير فبينما يتناول مدير التصوير السينمائي 24 كادر في الثانية يقوم المصور الفوتوغرافي بأخذ كادر واحد فقط ولكن الأساس هو الكادر في الحالتين، وهي أول مرة يتم تجميع هذه النخبة من مديري التصوير في معرض فني للسينما قائم على أجيال مختلفة تتنوع في الخبرات وكيفية التناول، كما سيتم مشاركة المصورين السينمائيين في ندوة عامة خلال المهرجان للتحاور مع الجمهور حول المعرض والجديد في المجال، ولاشك أن مثل هذه المهرجانات لها تأثير هام جداً لما تحدثه من تنشيط وحركة للمصورين في المنطقة كلها وترفع درجة الوعي والجودة وهذا ضروري للتقدم والتطور والتعرف على الجديد والاستفادة من خبرات الآخرين ."