إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد يسرا وإيناس الدغيدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها، صورا من احتفالها بعيد ميلاد الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت إلهام عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا مع "يسرا وإيناس"، ومعهن نيللي كريم وبوسي شلبي.

وعلّقت على الصور قائلة: "كل سنة وصديقاتي الجميلات وعشرة العمر الحلوة طيبين وبخير يارب إن شاء الله".

تابعت: "ودايما ناجحين ومتألقين.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي يسرا وحبيبتي إيناس الدغيدي.. يارب دايما مع بعض في أوقات حلوة العمر كله".

وحرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

يذكر أن إلهام شاهين تنتظر بدء عرض مسلسل "زي القمر" المكون من 5 حكايات، أولهم "حتة مني" وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج مها سليم وإخراج حسام علي، ويبدأ بثه يوم 20 مارس الجاري عبر قناة CBC.