"قريبا بالسينمات".. كندة حنا تروج لفيلمها السوري "أنت جريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة السورية كندة حنا، لفيلمها الجديد "أنت جريح" المقرر طرحه قريبا بالسينمات.

ونشرت "كندة" صورة للبوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "فيلم أنت جريح قريبا في صالات السينما السورية، إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون".

فيلم "أنت جريح" بطولة كندة حنا، علي صطوف، خالد شباط، بلال مارتيني، نادين خوري، ومن تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج ناجي طعمي.

يذكر أن آخر أعمال كندة حنا مسلسل "ممالك النار"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم العمايري.