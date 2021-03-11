شاهد: "اختراق 2" أضخم إنتاج مصري سعودي في رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 10:46 مساءً - شارك المؤلف محمود حمدان، جمهوره، فيديو من كواليس تصوير مسلسل "اختراق 2"، حيث ظهر بطلان العمال الفنان أحمد عيد ونضال نجم يرقدان على فراش إحدى المستشفيات، لتأكيد عرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2021، بعد توقف تصويره العام الماضي بسبب فرض حظر الطيران عقب انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا.

أحمد عيد ومي سليم من كواليس تصوير اختراق2

ونشر حمدان الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك وعلق عليه قائلا: من لوكيشن مسلسل (اختراق ٢) اضخم انتاج سعودي مصري، اكشن، بإذنك يارب نجاح لينا كلنا.





مسلسل «اختراق 2» تدور أحداثه في إطار أكشن حول العمليات الإرهابية وتأثيرها على المجتمعات، حيث يتم تصوير العمل بين مصر والسعودية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما المصرية والسعودية منهم أحمد عيد، مي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية.

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