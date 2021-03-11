السجن 6 أشهر لعريسين بسبب مخالفتهما إجراءات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

تتوالى القصص الغريبة في زمن الكورونا ، وآخرها تتمثل في عروسين سيقضيان أول أيامهما في السجن بسبب مخالفتهما لإجراءات الوقاية المفروضة خلال حفل زفافهما .

وأصدرت محكمة أردنية، اليوم الخميس، حكما بسجن عريسين بسبب مخالفتهما قيود الحجر الصحي في البلاد.

منعت الدفاع الأردنية إقامة تجمعات يشارك فيها أكثر من مئة شخص في ظل الجائحة. وبناء على ذلك، أصدرت محكمة بداية إربد، الحكم بسجن عريس لمدة ستة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار، كما سجنت والده لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدرت المحكمة الحكم بسجن عريس ثان لمده ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة ألف دينار، لمخالفته أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، وذلك بإقامة تجمع شارك فيه 150 شخصا، بحسب ما نقلته صحيفة “عمون نيوز” المحلية.

وسجل الأردن، اليوم الخميس 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 457151 كما تم تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 5169 حالة، وبلغ عدد المتعافين 3644 شخص، ليصل إجمالي المتعافين إلى 382949.