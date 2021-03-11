ماذا ستهدي نانسي عجرم والدتها بمناسبة عيد الأم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن أنها ستطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم كهدية لوالدتها. وتحمل الأغنية عنوان “أمي”، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأم بعد أيام.

وعلّقت عجرم على عنوان أغنيتها المخصصة للأم: “في أحلى من هيك عنوان؟”. وأضافت في حديث لبرنامج “The Insider بالعربي”: “بدي قول بهالأغنية كلام لإمي وبعتقد انو كل حدا بيسمع الأغنية كمان بيقلها لإمو ذات الكلام”.

وتابعت متحدثة عن “الكليب” الخاص بهذه الأغنية والذي صوّرته أخيراً بعدسة المخرج سمير سرياني: “اللي صوّرناه شي كتير بسيط بس معبّر. متل انو قدرنا نوصّل رسالة كمان مع سمير سرياني”.