إليسا تتناول مواضيع حساسة… “تخايلوا بعد في مجتمعات بتمارس هالعادة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

طرح تطبيق “أنغامي” الحلقة الخامسة من الـ Podcast الخاص بالفنانة إليسا، والذي يُعرض حصرياً عبره، والذي اختارت إليسا أن تحدّث فيه هذه المرة عن المرأة وحقوقها بشكل عام، والعربية بشكل خاص، في مناسبة يومها العالمي.

ولفتت إليسا خلال الحلقة الى اهمية التعليم لدى المرأة بما يعزّز لديها الوعي على حقوقها في المجمتع الذكوري خصوصاً. وشدّدت على ضرورة رفع المرأة صوتها عالياً ومنع الرجل من تعنيفها واستغلالها معنوياً وجسدياً ومادياً.

كما تناولت إليسا مواضيع حساسة ومنها التحرش وجريمة الشرف والختان. وأبدت رأيها بالختان قائلةً: “تخايلوا بعد في مجتمعات بتمارس هالعادة، سواء بدول إفريقيا أو الشرق الأوسط، وكأن الهدف من هالشي حرمان المرأة من الاستمتاع بجسدها”.

وتابعت: “وذلك فضلاً عن المضاعفات الصحية لهذا الأمر والتي تودي بحياة الأنثى أحياناً. يحق للمرأة أن تشعر بأنوثتها وجسدها بالطريقة التي ترغب فيها”.