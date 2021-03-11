جوزيف عطية: “ينعاد عليك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “طبيعي”، أصدر الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنيته الجديدة “ينعاد عليك”، وهي الأغنية الثانية من ألبومه الجديد JA5.

والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع طوني بو خليل وإخراج وليد خوري وألين أويس.

ونرفق إليكم مطلع كلماتها:

“متل هالوقت إنت بتكبر سنة،

وأنا بهالوقت بتوقف عندي الدني

لو فيي عنك اتمنى

وادعي لقلبك يتهنى

مع غيري أنا”.