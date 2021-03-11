سابقة تاريخية… الملكة نفرتيتي وزوجها في صورة واقعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 7:12 مساءً

أجيال متعاقبة وآلاف السنوات مضت فيما لا تزال الملكة المصرية نفرتيتي الشغل الشاغل للعلماء إن كان بملامحها أو بجمالها وأناقتها وحتى في مقبرتها التي لا تزال تائهة عن أعين علماء الآثار والباحثون.

وفي الحديث عن ملامحها، استطاع المصور الهولندي باس أوترفيك التوصل إلى صورة واقعية تكشف ملامح الملكة المصرية وزوجها الملك الفرعوني إخناتون “أمنحوتب الرابع”، استناداً إلى المنحوتات والتماثيل التي تخلد هيئة هاتين الشخصيتين من حضارة مصر القديمة. ويحوّل المصور اللوحات الفنية إلى صور تبدو أشبه بصور فوتوغرافية واقعية.

ويقول أوترفيك: إنه “عمل على إنتاج أكثر من 100 صورة واقعية لشخصيات معظمها من التاريخ بناءً على الأعمال الفنية الكلاسيكية المتاحة.

وعن اختياره للملكة نفرتيتي وإخناتون بالتحديد من حضارة مصر القديمة، يوضح أوترفيك أن هاتين الشخصيتين كانتا على رأس قائمته من تلك الشخصيات التاريخية، إذ تتوفر لهما العديد من المنحوتات القديمة الجذابة التي تم العثور عليها، مضيفاً أنه كان متحمساً لرسم صورة واقعية لهما.

أما بالنسبة إلى التقنية التي يستخدمها، يشرح أوترفيك أنه يقوم بتحميل العديد من اللوحات والصور للمنحوتات في نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية، المدربة على آلاف الصور لوجوه بشرية.

ومن أجل الحصول على نتيجة “واقعية”، يقوم أوترفيك بتحميل العديد من الصور للوحات والمنحوتات المختلفة المعروفة لشخصية واحدة، محاولاً العثور بطريقة ما على شخصيتها وجوهرها بين تلك الأعمال؟

ويؤكد أوترفيك أن ما يفعله يعد مجرد توليفة وتحليل إبداعي لتفسيرات فنية متعددة موجودة، مشيراً إلى أنه يحاول الحصول على فكرة عن كيفية نظر الفنان إلى موضوع ما وترجمته إلى نتيجة تلبي مطلبنا لما نعتبره “واقعياً”.