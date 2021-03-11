منى واصف لـ “صوت بيروت انترناشونال: نجاح “الهيبة –الرد” أكبر من الاجزاء الاخرى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 3 ساعات

على مدار عشرات السنين لا تزال الفنانة الكبيرة منى واصف تلقب بسيدة التمثيل في العالم العربي وذلك لانها تقدم ادوارها بشغف ومع كل مشهد تستأثر على قلوب المشاهدين. وقبل نحو 6 سنوات ارتبط اسمها بمسلسل “الهيبة ” بشخصية “ام جبل” وهي تستعد حاليا لتصوير الجزء الخامس منه فماذا تقول منى واصف لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن الجزء الرابع الذي عرض قبل اسابيع قليلة خاصة ان مشاهدها نالت اعجاب المشاهدين فأكدت قائلة “اعتبر التمثيل بالنسبة الي شغف ولا ازال اعيش القلق قبل البدء بتصوير اي عمل وقبل ان اصور اي مشهد احضر له جيدا اذ اولا احفظ دوري عن طريق كتابة الجمل حتى تصبح انسيابية ومن الممكن ان اضيف بعض الكلمات على الحوار حتى تبدو اقرب الى قلبي وقلوب المتلقين وبعد ان احفظ دوري ابدا بترديد الحوار في كل مكان اتواجد فيه سواء في السيارة او السرير وبعد ذلك اسلم نفسي كممثلة الى المخرج الكبير سامر البرقاوي ونجري عددا من البروفات واعطيه ما حضرته واذا كان لديه اي ملاحظة انفذها لتظهر امام الشاشة كما يتابعها الناس والحمد الله اان مشاهدي تحقق قبولا كبيرا واشادة من الكثيرين ورغم اني لا اتابع مواقع التواصل الاجتماعي لكنن قرات ما كتب عني في الجزء الرابع من “الهيبة” وكل هذا الاداء الصادق ناتج عن مخزون الحزن والفرح وغيرهما من مشاعر وتفاصيل الحياة التي اختزنتها على مدار عملي في المسرح.

وعن تلقيها اصداء نجاح “الهيبة –الرد” رغم انه عرض خارج السباق الرمضاني اكدت منى واصف “ان نجاح هذا الجزء الذي عرض خارج رمضان كان اكبر من الاجزاء السابقة التي عرضت في الشهر الفضيل. واعتقد ان المنتجين باتوا يدركون انهم يمكن ان يقدموا اعمالهم خارج رمضان كما كان يحصل في السابق اذ كان فصل الخريف هو اساس عرض الاعمال الدرامية التي تنال مشاهدات عالية عندما كان المسلسل يتألف من 13 حلقة ويعرض اسبوعيا وليس يوميا. وتتابع “انا افضل شخصيا ان تعرض اعمالي خارج السباق الرمضاني لان فريق العمل ياخذ وقته بالتنفيذ ولا يعد محشورا بوقت محدد

وعن استعدادها لتصوير الجزء الخامس من “الهيبة” خلال الاسابيع المقبلة اكدت سيدة التمثيل منى واصف ان ليس لديها اي عمل آخر في سوريا وهي لا تستطيع ان تجمع بين عملين واحد في لبنان وآخر في بلدها بسبب صعوبة التنقل نتيجة جائحة كورونا رغم انه عرض عليها اكثر من عمل لكنها اعتذرت وهي الان متفرغة لتقديم شخصية “ام جبل” في الجزء الخامس من “الهيبة” وبدأت تقرا السيناريو والحوار “وانا اشعر بمتعة بمشاركتي بهذا العمل الكبير وقد اصبحنا عائلة واحدة” وعما اذا كان هذا الجزء الاخير تقول منى ان احدا لا يعلم اذ قيل في السابق ان الرابع سيكون الختام لكن نجاحه جعل القيمين عليه يسعون لتقديم جزء جديد وان شاء الله يبدأ التصوير في 20 مارس وقد اعجبني النص الذي وصلني.

وعن احلامها للسنوات المقبلة رغم مرور 60 عاما على احترافها الفن اكدت “ام عمار” انها امراة الاحلام وما دام الدم يجري في شرايينها ستستمر بالحلم لتقديم الاجمل. وتضيف انا حاليا اعتبر نفسي “راهبة في الفن” في السابق كانت الحياة الزوجية وتربية ابني الوحيد عمار حائزين على وقتي اما في هذه المرحلة فانا متفرغة للتمثيل. اما في الصيف فافضل ان امضي وقتي في القراءة والسباحة