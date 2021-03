5 نجوم طردوا خلال تصوير أفلامهم.. فان دام فقد الوعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المعروف أن تعاقد الممثل مع شركة الإنتاج يضمن التزام الطرفين بإنهاء العمل السينمائي المتفق عليه، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

وفي بعض الأحيان تحدث ظروف تؤدي إلى إنهاء العقد السينمائي خلال التصوير، بشكل مفاجئ للممثلين أنفسهم.

موقع "بازفيد" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم الذين تعرضوا للطرد خلال تصوير أفلامهم.



1- جان كلود فان دام





عرض على الممثل جان كلود فان دام في بداياته المشاركة في سلسلة "Predator- بريداتور" مع الممثل أرنولد شوارزنيجر، قبل أن يتم طرد النجم خلال التصوير.

تعرض "فان دام" للطرد بسبب عدم قدرته على التعامل مع قناع شخصية الوحش "بريداتور" مما تسبب في فقدانه الوعي أكثر من مرة لينتهي الأمر باستبداله بالممثل كيفن بيتر.



2- جوليان مور





كشفت الممثلة الأمريكية جوليان مور أنها تعرضت للطرد من فيلم "?Can You Ever Forgive Me"، الذي ترشح للأوسكار عام 2018، والسبب اختلاف وجهات النظر مع المخرجة.

mقالت "مور" إن المخرجة لم يعجبها أداء الشخصية وقررت طردها لأول مرة في مسيرتها الفنية؛ لتفوز زميلتها ميليسا مكارثي بالدور وتنال عنه ترشيحا للأوسكار.

3- كولين فيرث





من الواضح أن نجومية الممثل لا تمنعه من الطرد، إذ أن النجم الفائز بالأوسكار كولين فيرث تعرض للطرد هو الأخر من فيلم Paddington.

وقال الممثل الإنجليزي كولين فيرث إنه تعرض للطرد بعد أن أكمل تصوير الفيلم بالكامل لأن صوته كان أكثر نضجًا من أن يليق بشخصية الدب الكارتونية بادينجتون، وتم استبداله بالممثل بن ويشا.



4- نيكول كيدمان





رغم أن الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان لم تتعرض للطرد من فيلم "Panic Room- بانيك رووم)، إلا أن إصابة في ركبتها أدت إلى تركها الفيلم، بعد تصويرها جزء كبير منه؛ لتأخذ جودي فوستر الدور بدلًا منها.



5- كيفن سبيسي

أنهى الممثل الفائز بالأوسكار كيفن سبيسي تصوير فيلم "All the Money in the World- كل المال في العالم" قبل أن يتم طرده بسبب تورطه في قضايا اعتداء وتحرش جسدي بزملائه في أفلام سابقة.

واستبدل الممثل بزميله كريستوفر بلامر الذي أنهى تصوير الفيلم بأكمله من جديد.