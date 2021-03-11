ناتالي بورتمان تتجه للتلفزيون بمسلسل من إنتاج "أبل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أبل عن بدء تنفيذ مسلسل "Lady in the Lake- ليدي إن ذا ليك"، على أن تخرجه ألما هاريل وتشارك في كتابته.

وفقًا لموقع "ليف فور فيلم" الأمريكي، سوف تشارك النجمتان لوبيتا نيونجو وناتالي بورتمان في بطولة المسلسل المحدود، كما ستشاركان في عملية الإنتاج أيضًا.

وذكر الموقع، أن مسلسل "ليدي إن ذا ليك" مأخوذ عن رواية للكاتبة لورا ليبمان، احتلت صدارة الأعلى مبيعًا وفقًا لتقييم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي.





وتدور أحداث الرواية في بالتيمور في الستينيات، وترتكز حول ربة منزل تقود تحقيق استقصائي لكشف الغموض عن جرائم قتل غامضة، بمساعدة أم مثلها تشاركها نفس الهدف.





وقال الموقع إن مسلسل "ليدي إن ذا ليك" سوف يسجل أول أعمال الفائزة بالأوسكار ناتالي بورتمان في عالم التليفزيون، ومثلها الكاتبة ألما هاريل، التي فاز آخر أفلامها السينمائية "Honey Boy- هاني بوري"، بجائزة الإخراج في مهرجان صندانس السينمائي عام 2019.

وأضاف، أن المسلسل الجديد خطوة في خطة "أبل" لتنفيذ مزيد من الأعمال التي تحصد جوائز عالمية، بعد مسلسلها "Ted Lasso- تيد لاسو" التي اقتنص أكثر من جائزة في حفل جولدن جلوب، ومسلسل "The Morning Show" للنجمة جينيفر أنيستون الذي نال إشادة نقدية موسعة.