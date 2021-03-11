بالفيديو.. نيقولا معوض يعلن عن زواجه بطريقة رومانسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار الفنان اللبناني نيقولا معوض طريقة مختلفة للإعلان عن زواجه عبر مقطع فيديو رومانسي نشره على حسابه في أنستقرام.

ويظهر معوض في الفيديو على شاطئ البحر وهو يتحدَّث عن حبه الشديد لزوجته الأوكرانية التي بادلته الشعور نفسه.



ولد نيقولا معوض في 22 يناير/كانون الثاني 1979، درس الهندسة بالجامعة اللبنانية، لكنه اختار طريق الأضواء والشهرة، وبدأ مسيرته عام 2010 بتقديم برنامج شبابي يحمل اسم "روتانا كافيه".





ومن البرامج انتقل إلى عالم التمثيل فشارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية في مصر ولبنان منها "لعبة الموت، ونوس، سابع جار، طلعت روحي، روبي".

وكان مسلسل "خيط حرير" آخر أعمال نيقولا معوض في الدراما المصرية مع مي عز الدين ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ومي سليم وهنادي مهنا.