سميرة عبدالعزيز تثير الجدل بـ 5 تصريحات.. فماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بخفة ظل وعفوية شديدة أطلقت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز مجموعة من التصريحات الجريئة، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي".وتحدثت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عن بداية عملها في التمثيل، وكيف تعرفت على زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاتها.

1- قرار تعييني في مجلس الشيوخ "ماكانش على البال ولا الخاطر" طول عمري بعيدة عن السياسة، واعتقدت في البداية إنه تم اختياري بالخطأ ولست المقصودة، وعندما أخبرني المتصل باسمي رباعي أدركت أن الأمر صحيح، ولو اكتشف أن العضوية ستحرمني من العمل في الإذاعة والمسرح كنت اعتذرت على الفور.



2- تعرفت على زوجي الكاتب محفوظ عبد الرحمن من خلال عملي، عندما كنت مكلفة بكتابة تقرير عن مسرحيته "حفلة على الخازوق" إذ هاجمتها عندما باعها للكويت، وقلت له "انت بتجري ورا الفلوس، ليه مقدمتش المسرحية في مصر"، لكنه قال إن الرقابة على المسرح في مصر رفضتها، فقرر عرضها في الكويت.

3- أرتدي سلسلة عليها صورة زوجي محفوظ عبدالرحمن، وحريصة على الوفاء والإخلاص له.

4- كنت في قمة سعادتي عندما تم ترشيحي للعمل في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" لأنني كنت أعتبر فاتن حمامة مثلي الأعلى.



5- فيديو المراسل الذي حاول إجراء مقابلة وسألني عن اسمي حدث منذ ثلاث سنوات في مهرجان الإسكندرية، وعندما انتشر مؤخرا وتحول إلى "ترند" شعرت بالسعادة، "ببساطة واحد مش عارف اسمي، يعمل معايا حوار ليه".