في الذكرى الـ10 لكارثة فوكوشيما.. ليدي جاجا تصلي لليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمت ليدي جاجا صوتها إلى شخصيات بارزة أرسلوا تعازيهم إلى اليابان بمناسبة مرور 10 سنوات على الكارثة النووية التي شهدتها مدينة فوكوشيما، والتي جاءت إثر زلزال مدمر أعقبته موجات تسونامي عاتية.

ولليدي جاجا متابعون كثر في اليابان التي زارتها المغنية بعد 3 أشهر من كارثة 2011 وأعلنت فيها أن البلاد "آمنة" داعية السياح من كل أنحاء العالم إلى أن يحذوا حذوها.



وقالت ليدي جاجا في مقطع فيديو نُشر على "تويتر": "كأن ذلك حصل أمس حين شاهدت اللقطات المروعة للزلزال والتسونامي المدمر على نشرات الأخبار وفكرت في نفسي (ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة)".

وأضافت في مقطع الفيديو الممتد على دقيقة ونصف: "عندما أنظر وأسمع عن التعافي المذهل لمدنكم الجميلة، أكنّ احتراماً كبيراً لليابان ولقوتكم ولطفكم وحبكم لبعضكم البعض".

وفي الفيديو الذي شوهد أكثر من مليون ونصف مليون مرة، رأت النجمة أن تعامل اليابان مع الكارثة التي حلّت بها يبعث الأمل للأشخاص الذين "يكافحون" جائحة كوفيد-19.

وقالت: "مع ذلك، يمكنني أيضاً أن أتخيل أنه لا يزال هناك كثر يكافحون بالألم عاطفياً وعقلياً، أنا أصلي دائماً من أجلك يا يابان ومن أجل عالم أفضل".

وأنهت رسالتها المصورة بكلمة "أيشيتيماسو" أي "أحبك" باللغة اليابانية، ثم بعثت بقبلة.

وبعد كارثة 2011 التي صُنفت أسوأ حادث نووي في العالم منذ تشرنوبيل وراح ضحيتها حوالي 18500 شخص بين قتيل ومفقود، أطلقت ليدي جاجا حملة لجمع التبرعات وشاركت في حفل خيري لدعم جهود إعادة الإعمار.