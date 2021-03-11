"أنا البطل".. أغنية محمد رمضان تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري، محمد رمضان، أغنية جديدة بصوته تحت عنوان "أنا البطل" على قناته الخاصة في "يوتيوب".

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه على "أنستقرام" كما نشرها عبر "يوتيوب" منذ 6 أيام.

يذكر أن محمد رمضان قد تسبب في جدل واسع، الأيام الماضية، بعد نشر فيديو، ويظهر فيه مستلقياً على فراشه في طائرة خاصة، لحظة قيام إحدى المضيفات بمساعدته في وضع غطاء النوم، واعتبر الكثيرون أن الفيديو "مستفز" وفيه انتهاك لخصوصية المضيفة.

وبعد أيام على المشهد المثير للجدل، شارك النجم المصري عبر صفحته على "أنستقرام" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعانق عامل بلدية مصري.

وكتب رمضان معلقاً: "الحب في كل شارع"، ويسمع صوت الرجل موجهاً كلامه لرمضان وهو يقول باللغة العامية المصرية "أنت جدع (بطل)"، ليقوم رمضان بمعانقته.



