شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يشوق جمهوره إلى ألبومه الجديد بأسماء الأغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره إلى ألبومه الجديد "Justice"، اليوم الأربعاء، من خلال مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة تضم أسماء الأغاني التي يحتويها الألبوم.

ونشر الفنان البالغ من العمر 27 عاما، صورة عبارة عن لوحة تضم أكثر من 15 اسما للأغنيات التي تضمنها ألبومه الجديد المقرر طرحه في 19 مارس الجاري، وقد لاقت الصورة أكثر من مليون إعجاب عبر صفحته الشخصية على انستجرام.

جاستن بيبر عبر انستجرام

وحرص جاستن بيبر على مواصلة عمله في الاستوديو خلال الفترة الماضية لتسجيل ألبومه السادس، ورغم انشغاله في تسجيل الأغاني إلا أنه يشارك جمهوره بين الحين والآخر بعض الصور والفيديوهات التي توثق أنشطته الحياتية والفنية.



قائمة بأسما أغاني ألبوم جاستن بيبر



وخلال الشهر الجاري، أطلق الفنان العالمى جاستين بيبر، كليب أغنيته السينجل الجديدة التي حملت اسم "Hold On" وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" التى تضم أكثر من 61.3 مليون شخص، وأغنية "Hold On" هى واحدة من أغنيات ألبومه الغنائى الجديد الذى من المقرر أن يطلقه نجم البوب الشهير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحصد كليب "Hold On" الذى أطلقه جاستين بيبر، أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ طرحه قبل 6 أيام، كما لاقى رواجا كبيرا على منصات السوشيال ميديا من قبل معجبيه.