شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق لـ تليفزيون الخليج 365: أصبت بشرخ فى الركبة بسبب "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم أحمد رزق نجاحا كبيرا بمسلسله "فى يوم وليلة"، وحول نجاح المسلسل قال رزق فى مداخلة على تليفزيون الخليج 365 "أفضل عرض أعمالى الفنية فى توقيت خارج موسم شهر رمضان حتى يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة كبيرة بعيدا عن زحام الأعمال الدرامية الكثيرة وأن صاحبة هذه الفكرة بصراحة هي زوجتى التي طلبت منى تقديم عمل درامى خارج موسم رمضان حتى تستمتع به وتستطيع متابعته لأنها لا تتابع المسلسلات خلال هذا الموسم.

وعن قبوله لفكرة المسلسل رغم صعوبتها واحتوائها على مشاهد أكشن قال "استهوتنى الفكرة التي تعتمد بعض مشاهدها على الأكشن والهرب والجرى، رغم أن هذه المشاهد تحتاج إلى جهد مضاعف وبسببها أصبت بشرخ فى ركبتى أجبرت بسببه على عدم السير والراحة فى المنزل لمدة أسبوعين، وبصراحة الله يكون فى عون نجوم الاكشن".

وأضاف فى لقائه مع تليفزيون الخليج 365 أنه نجح فى اتباع نظام غذائى أدى إلى أن يفقد من وزنه أكثر من 20 كيلو خلال عام ونصف، وأنه سعيد بتقبل الجمهور لشكله الجديد وأنه سوف يستمر على اتباع النظام الغذائى طوال الوقت.