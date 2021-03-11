شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى وعبد الرحمن رشدى يطرحان كليب "الرزق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "الرزق" على موقع "يوتيوب"، بمشاركة المطرب الشاب عبد الرحمن رشدى، على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "الرزق" غناء محمود الليثى وعبد الرحمن رشدى، كلمات نور عبد الله، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع معتز ماضى، ميكس وماستر محمد صقر.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنيتة "قشطة بالزبادى" على موقع يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للاطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى ملايين المشاهدات.

وقال المطرب الشعبى محمود الليثي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدا بدعم الجمهور ليا فى أغنية قشطة بالزبادي مع الراقصة لورديانة ويارب تفضلوا معايا وتنجحونا بعد ربنا سبحانه وتعالى لان إحنا من غيركوا مش هنعرف ننجح، وبشكر كل اخواتى اللى وقفوا جنبى فى الأغنية".

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.