شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "ثلاث دقات".. فيديو جديد لحفل عيد ميلاد يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها أمس برفقة عدد من أصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه، ومن بينهم النجمة نيللى كريم والنجمة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدى التى تحتفل بعيد ميلادها فى نفس اليوم.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى، عبر حسابها بموقع انستجرام "فيديو" لحظة غناء النجمة يسرا برفقة أصدقائها أغنية ثلاث دقات.

يشار إلى أن النجمة يسرا من مواليد 10 مارس، واسمها الحقيقى "سيفين محمد حافظ نسيم"، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف السبعينيات، واستطاعت بشكل تدريجى أن تكتسب شعبية كبيرة فى السينما، خاصة من خلال تعاونها مع عادل إمام وأحمد زكى، ومن أشهر أفلامها "الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفى، المنسى، طيور الظلام، ضحك ولعب وجد وحب، اﻹرهاب والكباب"، وقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبى، قضية رأى عام، سرايا عابدين، خاص جدا، خيانة عهد".





وكانت ظهرت يسرا فى الاحتفال الذى وثقته بوسى شلبى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تمسك البلالين وسط الأصدقاء، أمام تورتة مكونة من ثلاث أدوار باللون الأبيض والذهبى صُنعت خصيصاً من أجل تلك المناسبة.

وتعد يسرا من أبرز نجوم السينما المصرية عبر تاريخها، إذ قدمت العديد من الأعمال المهمة على مدار أكثر من 40 عاماً وهى مدة عملها فى الفن، حيث كان أول ظهور لها بالسينما من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وفى نفس العام شاركت فى فيلم "فتاةٌ تبحث عن الحب".