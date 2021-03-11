شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحتفل بنجاح كليب "الذكرى الشتوية" فى تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة كارمن سليمان بنجاح أغنيتها الأخيرة "الذكرى الشتوية" فى تليفزيون ”الخليج 365”، حيث أجرت لقاءً مع المذيعة منة يحيى، تحدثت فيه عن كواليس الأغنية، وعلاقتها بزوجها الملحن مصطفى جاد وكيف تغيرت حياتها بعد الزواج والإنجاب، كما تطرقت للعديد من الأمور الفنية والشخصية خلال اللقاء المقرر عرضه خلال الساعات المقبلة.



المطربة كارمن سليمان

أغنية "الذكرى الشتوية" طرحتها من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف، وإخراج زوجها مصطفى جاد الذى خاض تجربته الأولى كمخرج خلال الكليب، والأغنية تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائى مختلف عن المعتاد.



كارمن سليمان مع الزميل عادل عبد الله

يذكر أن المطربة كارمن سليمان حرصت، منذ أيام، على مشاركة متابعيها على موقع "إنستجرام" بفيديو وصور خلال رحلتها مع ابنها وزوجها الملحن مصطفى جاد إلى إحدى حدائق الحيوانات، نالت إعجاب جمهورها، حيث ظهرت كارمن سليمان، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد وابنها زين خلال إطعامهم الحيوانات والتقاط الصور معهم، في جو من الفرح والبهجة.



كارمن سليمان مع المذيعة منة يحيى

كما شاركت كارمن سليمان متابعيها على موقع إنستجرام بفيديو تضمن وصلة من اللعب مع ابنها زين، حيث ظهرت وهى تشاركه أكثر من لعبه أثناء تواجدهما معًا، وذلك على نغمات أغنية: "حاسة بسعادة" التى طرحتها في وقت سابق ما يعبر عن فرحتها الشديدة بالتواجد معه.



كارمن سليمان وعادل عبد الله ومنة يحيى



كارمن سليمان