شكرا لقرائتكم خبر عن "ياطير".. مطربة الأوبرا مى فاروق تعيد اكتشاف نفسها بتوقيع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مطربة الأوبرا مى فاروق أحدث أغانيها بعنوان "ياطير"، بطريقة الفيديو كليب، من إخراج بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديو، والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

ومن خلال الأغنية نجحت المخرجة بتول عرفة فى إعادة إكتشاف مطربة الأوبرا مى فاروق، فى كليب يظهر طاقات جديدة منها من حيث الأداء التمثيلى والتفاعل بالأداء مع كلمات الأغنية، حيث جعلت المخرجة بتول عرفة الكليب وكأنه لوحة ساحرة، خاصة وأن مى فاروق واحدة من أبرز وأهم مطربات الأوبرا على مدار السنوات الطويلة الماضية، ولم تظهر للجمهور عبر الفضائيات سوى نادرا، رغم تمتعها بصوت جبلى له بريق خاص.

وصورت المخرجة الكليب داخل أحد أفضل المناطق الطبيعية بلبنان، حيث أرادت مخرجة الكليب بتول عرفة أن تقدم صورة إبداعية بالكليب تتماشى مع كلمات الأغنية ، وهى أن حبها لا يتلوث مثل هذه الطبيعة الساحرة.

يذكر أن المخرجة بتول عرفة أحدثت ضجة كبرى وحققت نجاح كبير مؤخرا بعد فكرتها الاستثنائية من خلال كليبى "شكرا" للنجمة كارول سماحة، و"بقالى كتير"، للنجم الكبير هانى شاكر.