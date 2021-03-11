محمد عبدالله يشارك في مسلسل "زي البيت الوقف" في رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ الفنان الشاب محمد عبدالله، تصوير أول مشاهده في مسلسل "زي البيت الوقف" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويجسد محمد عبدالله خلال أحداث مسلسل "زي البيت الوقف" شخصية نجار يعمل في أحد الأحياء الشعبية.

مسلسل "زي البيت الوقف" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، خالد كمال، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، فيما تجري الشركة المنتجة حاليا باقي التعاقدات مع باقي أبطال العمل بالتزامن مع انطلاق التصوير.

مسلسل "زي البيت الوقف" من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلاء رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغييره.

وشارك محمد عبدالله في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "٢ في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد، حنان سليمان، رحاب الجمل، نهى عابدين، تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.