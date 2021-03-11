رانيا يوسف تواصل هجومها على "المتحرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تواصل الفنانة رانيا يوسف، دفاعها عن المرأة ومناهضتها لجريمة التحرش، وأعادت عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، جملة نشرتها واحدة من الصفحات المناهضة للتحرش.

وجاء في المنشور "التحرش جريمة والمتحرش قذر، التحرش غير مبرر"، وتابع "تغطية جسد المرأة لن يفيدنا في تعلم الفضيلة ما لم نتوقف كرجال عن التفكير في المرأة كجسد"

وكانت حالة من الغضب قد تزايدت منذ أيام، على "السوشيال ميديا"، بعد قيام أحد الأشخاص بالتعدي جنسيا على طفلة صغيرة، بعد قيامه باستدراجها بمدخل إحدى البنايات بمنطقة المعادي، وبعد ساعات تم إلقاء القبض عليه.