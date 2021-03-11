"في البانيو".. أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم "ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، صورا من كواليس فيلمه الجديد "ريتسا".

وعلّق الفيشاوي على الصور التي نشرها عبر "إنستجرام"، قائلا: "من ديكور مكتبي في فيلم (ريتسا) مع عشرة عمري والأستاذ أحمد يسري مخرج (٤٥ يوم)، تفتكروا (مالك منصور) بيشتغل إيه في البانيو؟".

وانطلق قبل يومين تصوير فيلم "ريتسا"، بمنطقة المعادي، حيث صور مخرج العمل أحمد يسري بعض المشاهد الخارجية على الكورنيش هناك، والبعض الآخر داخل أحد الشقق.

وكان الفيشاوي قد تعاقد على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسي في الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، والذي تعاقد منذ عدة أسابيع.

وتعاقد المنتج أيمن يوسف مع عدد كبير من النجوم الشباب للمشاركة في الفيلم، وهم عائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة الجذور، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الربيع المقبل.