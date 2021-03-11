أحلام تستقبل زوجها بعد غياب عام: نورت قلبي وبيتك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها أثناء استقبالها لزوجها مبارك الهاجري في المطار بعد غياب عام كامل.

وعلّقت أحلام على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلةً: "آه يا أبو محمد الغالي، سنة كاملة ما شفتك، نورت قلبي وبيتك ومكانك، الحمد لله الحمد لله، ياه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله".

وكانت أحلام قد طرحت مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية "فدوة عيونك" الذي يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم تركي آل الشيخ، محمود خيامي، بدر بن عبدالمحسن، عزوف، دايم السيف، خالد الفيصل، طلال، خالد عز، وأحمد الهرمي.