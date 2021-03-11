أحمد المرسي يشارك في 3 فعاليات ضمن أسبوع القاهرة للصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك مدير التصوير السينمائي أحمد المرسي في فعاليات الدورة الثانية من أسبوع القاهرة للصورة الذي يطلقه مركز فوتوبيا للتصوير الفوتوغرافي، ومن المقرر أن يُمنح جائزة تكريمية من فوتوبيا عن أعماله.

كما اختار معرض سيما للتصوير السينمائي مجموعة صور فوتوغرافية من أفلام المرسي لعرضها على الجمهور ضمن اختيارات المعرض لصور من أعمال سبعة من أهم مديري التصوير المعاصرين، ويشارك المرسي أيضاً في ندوة مع الجمهور عن أعماله ومسيرته الفنية، إضافة لمشاركته في جلسة نقاشية تضم مجموعة متنوعة من أهم مديري التصوير الآن.

عمق المجال هو عنوان هذه الدورة من أسبوع القاهرة للصورة (11-20 مارس)، الذي يسعى لدعم مجتمع المصورين، وتتضمن هذه الدورة 11 معرضاً للتصوير الفوتوغرافي تتناول موضوعات ومجالات مختلفة في التصوير الفوتوغرافي، ويفتح فعالياته للجمهور عبر 4 مواقع بمنطقة وسط البلد.

ويضم معرض سيما 35 صورة من أفلام سبعة من أهم المصورين السينمائيين في مصر، وإضافة إلى المرسي، اختار المعرض صور لكل من مدير التصوير الكبير محسن أحمد، مع سامح سليم، نانسي عبدالفتاح، عبدالسلام موسى، فيكتور كريدي وإسلام عبدالسميع. تمثل هذه الصور أهم الكادرات والصور لأعمالهم مثل الأراجوز، الكيت كات، إبراهيم الأبيض، الوعد، واحة الغروب، الخواجة عبدالقادر، تراب الماس، عمارة يعقوبيان وغيرهم.

وضمن الأنشطة التفاعلية لـأسبوع القاهرة للصورة، يشارك أحمد المرسي، مع محسن أحمد، ونانسي عبدالفتاح وعبدالسلام موسى، في حلقة نقاشية عامة بعنوان مقابلة مع المصورين السينمائيين، وتدير الحلقة النقاشية المصورة بتول الدعاوي.