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تلف في الرئة وضعف عضلة القلب.. الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال إيهاب خورشيد نجل المنتجة اعتماد خورشيد، إن حالة والدته الصحية تحسنت وقرر الأطباء خروجها من المستشفى، إذ تعاني من ضعف في عضلة القلب وتلف كبير في الرئة.

وأكد "خورشيد" في تصريح لمصراوي، أن والدته سوف تستكمل علاجها داخل المنزل، وسيتم وضعها تحت أجهزة التنفس لأنها لا زالت تعاني من ضيق التنفس، ومن المقرر أن يقوم فريق طبي بالإشراف عليها داخل منزلها.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ أيام في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

اعتماد خورشيد من مواليد 1939، قدمت للسينما عددا من الأعمال أبرزها "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

محمد يوسف

محمد يوسف

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