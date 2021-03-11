صفحات الطبخ أكثر ما تتابعه نانسي عجرم خلال الحجر

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أكدت الفنانة نانسي عجرم التزامها المنزل خلال فترة الحجر محاولة التأقلم مع الظروف الحياتية الجديدة مع عائلتها. وأشارت الى ان أكثر ما تتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو صفحات الطبخ. وقالت في لقاء مع مجلة "جمالك": "أكثر ما يلفتني هي الحسابات المتعلّقة بالطبخ. أحبّ اكتشاف وصفات جديدة، خصوصاً الآن أثناء الحجر المنزلي، فأنا أطبّق كلّ الوصفات التي أشاهدها وأتعلّمها".

وأضافت "أنا بطبعي أحب البقاء في المنزل ولا أحب الخروج كثيراً" تقول نانسي عجرم، وتضيف "لكن فترة الحجر مختلفة، كل شيء تغيّر. روتين حياتي، روتين حياة البنات، بالإضافة إلى روتيني معهن، فلم نعد نخرج من المنزل. لا تذهب بناتي إلى المدرسة، بل يلجأن إلى التعليم عن بعد، لا يمارسن النشاطات ولا يلتقين بأصدقائهن. اختلفت الحياة كلياً وعلينا التأقلم مع الأمر الواقع".