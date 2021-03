شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Dynamite وش الخير على الفريق الكورى BTS.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من إطلاق أغنية Dynamite للفريق الكورى الشهير BTS خلال العام الماضى، إلا أن الأغنية التى أثارت ضجة فور إطلاقها مازالت تحصد المزيد من النجاحات، فبهذه الأغنية دخل فريق BTS ضمن المراكز العشرة الأولى TOP 10 فى مخطط IFPI، وبذلك يصبح BTS هو أول فرقة كورية تدخل ضمن الـ TOP10 ، وفى الحقيقة فإن العمل الكورى الآخر الوحيد الذى دخول لهذه القائمة هى أغنية Gangnam Style للنجم PSY ، والتى احتلت المركز الثالث لعام 2012.

من جهة أخرى مازال كليب " Dynamite " يحقق المزيد من النجاحات، وذلك بعدما وصلت نسبة مشاهدته إلى أكثر من 903 ملايين مشاهدة حتى الآن على موقع يوتيوب بالإضافة إلى 25 مليون LIKES .

كما تنافس أغنية "Dynamite " للفريق الكورى الشهير "BTS" بجوائز الجرامى لعام 2021 وذلك فئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .