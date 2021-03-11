شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "أمى" هدية نانسى عجرم للأمهات فى عيدهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أمى"، وذلك من أجل طرحها بالتزامن مع عيد الأم إهداء لجميع الأمهات، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجارى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.

وفى سياق متصل تواصل نانسى عجرم التحضير لألبومها الجديد الذى يضم 10 أغنيات، حيث انتهت من تسجيل معظم أغانى الألبوم وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأخيرة التى قررت بشكل نهائى طرحها فى الألبوم وكذلك موعد اطلاقه فى الأسواق وعلى منصات الأغانى.

وسبق واسترجعت عجرم ذكريات ألبوم "يا سلام"، التى حلت ذكراه الـ18 عاما على طرحه منذ عدة أيام، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها "أخاصمك أه" و"سحر عيونه".

ونشرت النجمة اللبنانية، عبر حسابها بموقع تويتر فيديو ضم عددا من صور ألبوم يا سلام، وعلقت قائلة: "يا سلام صار عمره 18 سنة. شو أكتر أغنية حبيتوها من هالألبوم؟".