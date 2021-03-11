شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ الخليج 365: مصر بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر النجم اللبنانى راغب علامة، صباح اليوم الخميس، القاهرة عائدا إلى لبنان بعد أن قضى بمصر عدة أيام، قام فيها بتصوير عدد من البرامج، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال راغب علامة "مصر وطنى الثانى"، وأكد اعتزازه بها وأنه سعيدا بزيارته لمصر خاصة أنه يرتبط فيها بعدد من الأصدقاء المقربين، مشيدا بالأمن والأمان التى تعيش فيه مصر فى ظل الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن ناحية أخرى حل النجم راغب علامة، ضيفا فى برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث عن الجيل الجديد وأغانى المهرجانات، قائلا: الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معه؛ لأن الحياة بقت كمبيوتر، وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا أناشد الجميع بحث هذا الموضوع؛ لأن هذا سيؤدى إلى انفجار في المستقبل

وأضاف راغب علامة، أولادى ذوقهم الفني متنوع ما بين العربي والأجنبي، وإذا عُرض عليّ أغنى راب لو كنت شاب مثلهم كنت غنيت، وأنا بحب أغاني المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر.

وعن هل من الممكن أن يشارك مطربى مهرجانات قال راغب علامة، لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهتكون حاجة مختلفة؛ لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية "بنت الجيران".

من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.