شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز ترقص مع مارتن شورت بكواليس مسلسلها الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة الشهيرة سيلينا جوميز تعيش بسعادة كبيرة في الآونة الأخيرة لتصوير مشاهد أحدث أعمالها مسلسل Only Murders in the Building بصحبة الممثل القدير مارتن شورت فى شوارع مدينة نيويورك، حيث سيطرت البهجة على وجوههما أثناء استمتاعهما بالسير معاً.



الضحك يسيطر علي سيلينا جوميز ومارتن شورت

ولم يقف الأمر عند حد الضحك، وإنما شهدت كواليس العمل وصلة رقص بين الثنائى وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد خلال تقريره أن الثنائى يتمتعان بروح كبيرة من المرح تسود على لوكيشن التصوير بالكامل.



سيلينا ومارتن شورت أثناء رقصهما

المسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يمثل محطة كبيرة للنجمة الشهيرة، بعد طرحها بداية العام الجارى أكثر من أغنية من أغانى ألبومها الجديد، وقد تميزت سيلينا جوميز بإطلالة مميزة وارتداء معطف ثقيل، ارتدت عليه جاكت آخر بصورة أخرى عكس حرصها على مقاومة برودة الجو.



سيلينا ومارتن شورت

من ناحية أخرى حرصت جوميز التي تربطها علاقة قوية بتايلور سويفت، على تهنئة الأخيرة، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "فخورة جداً بك، كما هو الحال دائماً"، وذلك تعليقاً على مفاجأة سويفت بإعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي أصدرتها عام 2008 ضمن أغانى ألبومها الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.



سيلينا حوميز ومارتن شورت



سيلينا جوميز 2



سيلينا جوميز فى صورة أخرى وحدها بموقع التصوير