شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تطعم آدم درايفر بنفسها بصور جديدة من كواليس "House of Gucci" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشغل النجمة ليدى جاجا حالياً بتصوير مشاهدها بفيلم " House of Gucci"، ورصد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات من كواليس العمل، والتي تصوره حاليا في إيطاليا، وظهرت بالصور وهي تقوم بإطعام زوجها ضمن أحداث العمل الفنان آدم درايفر.



ليدى جاجا فى صور أخرى

وكانت المغنية والممثلة البالغة من العمر 34 عامًا ظهرت في وقت سابق أثناء تصوير مشاهد أخرى ضمن أحداث الفيلم، وذلك بمنطقة جبال الألب الإيطالية والذى يقوم بإخراجه ريدلي سكوت.

وارتدت ليدي جاجا آنذاك معطفا أسود وقبعة من الفرو نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وذلك أثناء حديثها مع سكوت، في صورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ليدى جاجا

ولا يعتبر هذا الظهور الأول للنجمة العالمية ليدي جاجا في إيطاليا، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لها خلال الشهر الجاري في مدينة روما الإيطالية، ظهرت بها في كامل أناقتها مرتدية الكمامة الطبية أمام أحد الفنادق الشهيرة وسط حراسة مشددة.



ليدى جاجا اثناء سيرها فى الكواليس

وتلعب المغنية والممثلة ليدى جاجا خلال أحداث العمل دور البطولة من خلال شخصية باتريزيا ريجياني ، التي تم توثيق زواجها وطلاقها ومخططها لقتل زوجها السابق ماوريتسيو جوتشي خلال الفيلم.