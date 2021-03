شكرا لقرائتكم خبر عن Nomadland يتصدر ترشيحات American Society لأفضل فيلم روائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة جمعية المصورين السينمائيين الأمريكيين American Society of Cinematographers Awards فى دورتها الـ35 عن ترشيح الفيلم الروائى Nomadland لجائزة أفضل فيلم روائى هو الفيلم الذى حصد العديد من الجوائز منذ بداية موسم الجوائز حول العالم ومن المتوقع عن يحصد المزيد، وينافس الفيلم على الجائزة الأفلام Mank، و The Trial of the Chicago 7، و Cherry، و News of the World.

الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فاز الفيلم بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق ونالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.