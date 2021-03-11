شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تثير حماس متابعيها بإعلان تسجيل عمل غنائى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة العالمية شاكيرا خلال الساعات القليلة الماضية حماس قطاع كبير من محبيها وعشاقها، وذلك بعد أن كشفت أنها تعمل خلال هذه الفترة على إنجاز عمل غنائى جديد، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ذانيوز".

ونشرت شاكيرا البالغة من العمر 44 عاما على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 70.3 مليون شخص صورة جديدة ظهرت بها شاكيرا خلال تواجدها فى الاستوديو مرتدية ملابس رياضية مريحة باللون النبيتى، كما حافظت على لون شعرها الأحمر الذى فاجأت به الملايين منذ عده أشهر، بينما كانت النجمة الشهيرة تسجل إحدى الأغنيات.



شاكيرا

علقت شاكيرا على الصورة التى التقطت لها فى الأستوديو فكتبت: "أطبخ شيئا" ما يشير إلى تحضيرها عملا غنائيا جديدا.

يذكر أن شاكيرا استطاعت أن تحقق نجاحا مذهلا خلال العام الماضى، وذلك بتقديمها أغنية "Girl Like Me" التى تعاونت فيها مع الفريق الشهير "Black Eyed Peas" الذى يمتلك شعبية مذهلة فى شتى أنحاء العالم.