شكرا لقرائتكم خبر عن سوجا عضو فريق BTS يحتفل بعيد ميلاده الـ28 بالتبرع لأطفال السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سوجا SUGA عضو الفريق الكورى الشهير BTS أن يحتفل بعيد ميلاده الـ28 بطريقة مختلفة وأكثر تميزا، حيث تبرع بمبلغ ضخم من أجل المساعدة فى علاج مرضى سرطان الأطفال.

تبرع سوجا لمستشفىKeimyung University Dongsan بمبلغ وصل إلى 100 مليون وون وهى عملة كوريا الجنوبية، وذلك من أجل المساعدة فى علاج مرضى سرطان الأطفال كطريقة للاحتفال بعيد ميلاده الثامن والعشرين، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "soompi".

وأكد سوجا بكلمات بسيطة "آمل أن يساعد هذا التبرع الأطفال الذين لا يتلقون العلاج بسبب الظروف الأسرية الصعبة حتى يتمكنوا من النمو بصحة جيدة".



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وصرح تشو جى هيوم ، مدير " Keimyung University Dongsan Hospital " "تبرع سوجا مؤثر، ونحن ممتنون لذلك، ونأمل أن ينتشر هذا التأثير الجيد فى جميع أنحاء المجتمع، نحن فخورون بأعضاء الفريق الغنائى BTS الذين يعززون المكانة الوطنية بالمراحل المتقدمة التى يخطوها الفريق .. ونأمل أن تستمر فى العمل كفنانين محبوبين فى جميع أنحاء العالم".