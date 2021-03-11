شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون بإطلالة رياضية من كواليس فيلم Am I OK.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت بعض التقارير الأجنبية عدة صور جديدة لممثلة هوليود داكوتا جونسون من كواليس أحدث أفلامها Am I OK التى تنشغل بتصويره حالياً، داخل إليسيان بارك فى لوس أنجلوس، حيث فضلت داكوتا جونسون التميز بإطلالة رياضية من خلال قبعة بيسبول مميزة بألوان قوس قزح.



داكوتا جونسون فى صور جديدة

ويأتى تصوير داكوتا جونسون لمشاهد فيلمها الجديد، بعد طرح آخر أعمالها نهاية شهر يناير الماضى، حيث تام طرحه فى دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



داكوتا جونسون

كما ظهرت جونسون صاحبة الـ 31 عاماً، فى برنامج The Tonight Show الذى يقدمه جيمي فالون، فى وقت سابق من العام الجارى للتحدث عن تجربتها الأولى للغناء أمام الجمهور فى أحد مشاهد فيلمها Our Friend، قائلة "لقد هلعت وبكيت ودخلت فى نوبة طويلة من البكاء أثناء التحضير لأول مشهد غنائي"، مضيفة " كان ذلك مخيفًا للغاية، الغناء أمام الجمهور أمر مرعب للغاية بالنسبة لى".



داكوتا جونسون فى صور أخرى

وأضافت جونسون فى مقابلتها التليفزيونية "الكاميرا دائماً خلفى، لذلك لا يمكنني أن أرى ماذا يحدث، وهو ما كان يسبب رعباً كبيراً بالنسبة لى، وقاموا بتعديل صوتى، كان الأمر صعباً للغاية، ولو كنت أعانى من نوبة هلع استمرت لفترة طويلة"، وتابعت "بعد الانتهاء من التصوير ركضت فى المسرح وحول الكواليس، ثم بدأت في الضحك بشكل هستيري".