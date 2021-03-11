شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرح كليب "آه يا طير" من إخراج بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مى فاروق كليب جديدا بعنوان "آه يا طير"، من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، ومن إخراج بتول عرفة، على يوتيوب.

وكانت آخر حفلات مى فاروق خلال مهرجان الموسيقى العربية الـ29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأت بأغنية "ريح قلبى معاك" لسيد مكاوى وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغانى عمالقة الغناء.

من ناحية أخرى تتعاون المطربة مى فاروق مع الشاعر أحمد المالكى فى أغنية سينجل جديدة تحمل الطابع الرومانسى، لم يستقر على اسمها حتى الآن، من ألحان علاء طلبة، وتوزيع الموسيقى أشرف حجازى.

مى فاروق قدمت أغانى طربية عديدة لعمالقة الفن العربى من خلال مشاركاتها فى حفلات دار الأوبرا المصرية، وقدمت عددا من الأغانى الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذى أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي كما غنت من قبل أغانى مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالى".