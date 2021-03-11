مدير التصوير محمود عبد السميع يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن مدير التصوير السينمائي ورئيس مهرجان جمعية الفيلم محمود عبد السميع، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

عبد السميع الذي يعد من رواد التصوير السينمائي، كشف عن تعافيه عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب"الحمد والشكر لله على شفائي من الكورونا، شكري وتقديري لكل من تواصل للسؤال عني".

وتولى محمود عبدالسميع تصوير مجموعة من أهم الأفلام، ومنها آخر الرجال المحترمين، العوامة رقم 70، الاحتياط واجب، الإمبراطور، علاقات مشبوهة، التعويذة، الجوع، وتمت أقواله، ليه يادنيا، في العشق والسفر، لولاكي، للحب قصة أخيرة، رجل لهذا الزمان، الصعاليك، الزمار، الثعابين، آه ياليل يازمن، النشالة المليونيرة".